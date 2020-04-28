Эксперт оценил поручения президента в связи с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России благодаря принятым мерам удалось замедлить распространение коронавируса, и можно рассчитывать на рост экономики после окончания пандемии, считает президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

"России удалось остановить стремительное развитие вируса, и те меры, которые были приняты, позволили обеспечить в должной мере и коечный фонд, и средства защиты. В этом смысле Россия на мировом фоне выглядит неплохо по количеству заболевших и умерших", — заявил эксперт.

Он добавил, что плато заболевания не пройдено, поэтому решение о продлении режима нерабочих дней выглядит логичным, как и поручение о подготовке поэтапного плана выхода из экономического кризиса.

"Эта концепция послеэпидемиологического прорыва тоже логичная. С этого и стартовало правительство Мишустина, когда оно получило свои полномочия, затем эта история была прервана пандемией. Но сам по себе план значимого экономического рывка с повестки дня не сходит, даже несмотря на эти трагические обстоятельства", — заявил Минченко.

На вопрос о том, стоит ли в ближайшее время ожидать подъема экономики, Минченко ответил: "Я считаю, что президент ставит такую задачу, а получится или нет, мы увидим".