МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней сохранением зарплаты.
Как ранее рассказал глава государства в ходе очередного совещания по ситуации с коронавирусом, нерабочими будут дни с 6 по 8 мая. Таким образом, в общей сумме нерабочий период продлится до 11 мая.
При этом президент попросил россиян избегать больших компаний, поскольку сейчас нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом.
Указом главы государства также устанавливается определенный перечень учреждений, на которых не распространяется действие нерабочих дней.
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