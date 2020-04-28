Курьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней сохранением зарплаты.

Как ранее рассказал глава государства в ходе очередного совещания по ситуации с коронавирусом, нерабочими будут дни с 6 по 8 мая. Таким образом, в общей сумме нерабочий период продлится до 11 мая.

При этом президент попросил россиян избегать больших компаний, поскольку сейчас нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом.

Указом главы государства также устанавливается определенный перечень учреждений, на которых не распространяется действие нерабочих дней.