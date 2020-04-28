Число случаев COVID-19 в Италии превысило 200 тысяч

РИМ, 28 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Общее число случаев заражения Общее число случаев заражения коронавирусом Италии с начала эпидемии за сутки выросло на 2091 и достигло 201 505, следует из сводки службы гражданской обороны.

Накануне было зарегистрировано 1739 новых случаев, что стало самым низким приростом с 10 марта. Рекордный показатель был достигнут 21 марта, когда общее число заражений выросло на 6557.

Выздоровевшими за сутки объявлены 2317 жителя Италии. Этот показатель достиг 68 941 человека. Накануне служба гражданской обороны сообщила о 1696 случаях выздоровления.

Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки возросло на 382, до 27 359 человек. В понедельник рост числа жертв составил 333. В воскресенье он составил 260, что стало самым низким приростом с 14 марта. В понедельник, 27 марта, итальянские власти сообщили о рекорде по числу скончавшихся за сутки, который составил 969 смертельных исходов.

Число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся продолжает сокращаться – за сутки на 608 человек. На сегодня коронавирус обнаружен у 105 205 человек.

Также сокращается число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных. Так, больницы покинули 630 зараженных, а из реанимации выписаны 93 больных. Последний показатель стабильно снижается с 4 апреля, сейчас он составляет 1863 пациентов, опустившись до уровня 16 марта. 79% зараженных находятся в условиях домашней изоляции.