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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T19:11
https://ria.ru/20200428/1570706562.html
Число случаев COVID-19 в Италии превысило 200 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570394928_0:10:1263:720_1036x0_80_0_0_d3f44e1ad83f5430ed733c7d1f6a6664.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Италии превысило 200 тысяч

19:11 28.04.2020
3415
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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РИМ, 28 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии с начала эпидемии за сутки выросло на 2091 и достигло 201 505, следует из сводки службы гражданской обороны.
Накануне было зарегистрировано 1739 новых случаев, что стало самым низким приростом с 10 марта. Рекордный показатель был достигнут 21 марта, когда общее число заражений выросло на 6557.
Выздоровевшими за сутки объявлены 2317 жителя Италии. Этот показатель достиг 68 941 человека. Накануне служба гражданской обороны сообщила о 1696 случаях выздоровления.
Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки возросло на 382, до 27 359 человек. В понедельник рост числа жертв составил 333. В воскресенье он составил 260, что стало самым низким приростом с 14 марта. В понедельник, 27 марта, итальянские власти сообщили о рекорде по числу скончавшихся за сутки, который составил 969 смертельных исходов.
Полевой госпиталь в Бергамо для больных коронавирусом
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
1 из 10

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
2 из 10

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Дежурство организовано в три смены.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
3 из 10

Дежурство организовано в три смены.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

Медицинская техника у койки в палате полевого госпиталя в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
4 из 10

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
5 из 10

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
6 из 10

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
7 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

Томограф в полевом госпитале в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
8 из 10

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

Флаги у полевого госпиталя в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
9 из 10

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Полевой госпиталь в Бергамо.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
10 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 10

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 10

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 10

Дежурство организовано в три смены.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 10

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 10

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 10

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 10

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
9 из 10

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся продолжает сокращаться – за сутки на 608 человек. На сегодня коронавирус обнаружен у 105 205 человек.
Также сокращается число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных. Так, больницы покинули 630 зараженных, а из реанимации выписаны 93 больных. Последний показатель стабильно снижается с 4 апреля, сейчас он составляет 1863 пациентов, опустившись до уровня 16 марта. 79% зараженных находятся в условиях домашней изоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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