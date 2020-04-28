Путин отметил опасность отказа от соблюдения ограничительных мер

"Свобода каждого ограничена свободой других, в борьбе с инфекцией эта формула более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизни. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и, в определенном смысле, в насилие над окружающими, может привести к немалым бедам", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".