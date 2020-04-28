Путин назвал ограничения уместными в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В борьбе с инфекцией ограничения более чем уместны, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах РФ.

"Свобода каждого ограничена свободой других, в борьбе с инфекцией эта формула более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение... то сегодня он ставит под угрозу жизни других людей", - отметил Путин.