Путин отметил, что многие не понимают опасности коронавируса

"Многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших, 48 тысяч человек - это всего лишь 0,4% жителей столицы", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах РФ.