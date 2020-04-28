Путин отметил, что многие не понимают опасности коронавируса

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Многие не видят угрозы, не чувствуют ее, но опасность дальнейшего широкого распространения коронавирусной инфекции не миновала, заявил президент России Владимир Путин.
"Многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших, 48 тысяч человек - это всего лишь 0,4% жителей столицы", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.