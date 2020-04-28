В День Победы состоится воздушный парад

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России в День Победы — 9 Мая пройдет воздушный парад, несмотря на ограничения из-за коронавируса, заявил Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что страна будет отмечать священный праздник, соблюдая все требования безопасности и режим самоизоляции.
"В парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют".
Президент подчеркнул, что все мероприятия, которые запланировали на 9 Мая, в том числе парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", состоятся, когда это станет безопасно, в первую очередь для ветеранов.
В сам День Победы президент призвал помянуть солдат Великой Отечественной и поздравить ветеранов.
"Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споем "День Победы", "Катюшу", "Землянку" — песни, которые любим и знаем наизусть", — добавил Путин.
Ранее во вторник президент продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно из-за пандемии коронавируса.
В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировали свыше 2,8 миллиона инфицированных, 198 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более трех миллионов человек, 211 тысяч погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.