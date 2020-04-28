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75 лет Великой Победы
2020-04-28T19:51
https://ria.ru/20200428/1570706007.html
В День Победы состоится воздушный парад
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570683933_0:0:3353:1886_1036x0_80_0_0_1c342bbfc4c64abdbbd39389b0f39f58.jpg
РИА Новости

В День Победы состоится воздушный парад

19:02 28.04.2020 (обновлено: 19:51 28.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России в День Победы — 9 Мая пройдет воздушный парад, несмотря на ограничения из-за коронавируса, заявил Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что страна будет отмечать священный праздник, соблюдая все требования безопасности и режим самоизоляции.
"В парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса
Владимир Путин
Президент подчеркнул, что все мероприятия, которые запланировали на 9 Мая, в том числе парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", состоятся, когда это станет безопасно, в первую очередь для ветеранов.
Участники шествия Бессмертный полк
28 апреля, 12:0975 лет Великой Победы
Пользователи соцсетей смогут участвовать в шествии "Бессмертный полк"
В сам День Победы президент призвал помянуть солдат Великой Отечественной и поздравить ветеранов.
"Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споем "День Победы", "Катюшу", "Землянку" — песни, которые любим и знаем наизусть", — добавил Путин.
Ранее во вторник президент продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, общее число больных COVID-19 в России достигло 93 558 человек (подавляющее большинство из них — в Москве), 8456 выздоровели, еще 867 пациентов умерли.
В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировали свыше 2,8 миллиона инфицированных, 198 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более трех миллионов человек, 211 тысяч погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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28 апреля, 17:0675 лет Великой Победы
Авиапарады пройдут минимум в 25 городах России
2791157625
75 лет Великой ПобедыВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Когда Путин летал на истребителе, он в неравном бою сбил двадцать нарушителей границы.)
28 апреля, 19:33
Erik Cartman
31200221
Слава Великой России!!!
28 апреля, 19:46
Вал Валиков
1221214
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