В День Победы состоится воздушный парад

Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Архивное фото

Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России в День Победы — 9 Мая пройдет воздушный парад, несмотря на ограничения из-за коронавируса, заявил В России в День Победы — 9 Мая пройдет воздушный парад, несмотря на ограничения из-за коронавируса, заявил Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что страна будет отмечать священный праздник, соблюдая все требования безопасности и режим самоизоляции.

"В парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют". Владимир Путин

Президент подчеркнул, что все мероприятия, которые запланировали на 9 Мая, в том числе парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", состоятся, когда это станет безопасно, в первую очередь для ветеранов.

В сам День Победы президент призвал помянуть солдат Великой Отечественной и поздравить ветеранов.

"Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споем "День Победы", "Катюшу", "Землянку" — песни, которые любим и знаем наизусть", — добавил Путин.

Ранее во вторник президент продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, общее число больных COVID-19 в России достигло 93 558 человек (подавляющее большинство из них — в Москве ), 8456 выздоровели, еще 867 пациентов умерли.

В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировали свыше 2,8 миллиона инфицированных, 198 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более трех миллионов человек, 211 тысяч погибли.