Путин призвал избегать посиделок в больших компаниях

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил россиян пока что избегать посиделок в больших компаниях и лишнего общения несмотря на весенние дни и усталость от режима самоизоляции, а майские праздники, в том числе и на даче, провести с максимальной ответственностью и осторожностью.
"Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей, накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы, и каждому их нас так и хочется выдохнуть и сказать: все, наконец, закончилось, всё позади. Тем более что за окнами весна, тёплые солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, и в Сибирь, и на Дальний Восток", - сказал Путин, обращаясь к россиянам в прямом эфире.
По его словам, многие люди планировали, где это возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках.
"И конечно, так и нужно сделать, но прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу, проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и не обязательных поездок", - добавил президент.
Он подчеркнул, что нельзя допустить срывов в борьбе с коронавирусом.
"Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно", - пояснил Путин.
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