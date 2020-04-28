Путин призвал избегать посиделок в больших компаниях

"Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей, накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы, и каждому их нас так и хочется выдохнуть и сказать: все, наконец, закончилось, всё позади. Тем более что за окнами весна, тёплые солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, и в Сибирь, и на Дальний Восток", - сказал Путин, обращаясь к россиянам в прямом эфире.