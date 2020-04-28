Путин заявил о дальнейшей работе по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ заявил, что расслабляться еще рано и необходимо работать дальше.
"Как я уже говорил, расслабляться нельзя, будем работать дальше. И спасибо вам за ваши идеи, за ваши предложения, которые прозвучали сейчас в ходе нашего обсуждения, безусловно, все это будет проработано и учтено в практической работе", - сказал он в ходе совещания, кадры которого были показаны в эфире канала "Россия 24".
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