Путин соболезнует всем, кто пережил утрату близких из-за COVID-19

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что среди россиян все больше тех, кого прямо затронул коронавирус, и выразил соболезнования всем, кого постигло горе, и кто переживает утрату близких.
"Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, все больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнениями. Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких", - сказал президент на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, кадры которого показал канал "Россия 24"
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.