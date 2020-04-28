Путин соболезнует всем, кто пережил утрату близких из-за COVID-19

"Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, все больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнениями. Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких", - сказал президент на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, кадры которого показал канал "Россия 24"