Путин предостерег россиян из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Владимир Путин предостерег россиян из-за ситуации с COVID-19 на совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах РФ.
"Кому-то может показаться, и кажется, что ничего страшного не происходит... Но, во-первых, это жизни, здоровье конкретных людей, и их немало. А, во-вторых, опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика", - сказал президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.