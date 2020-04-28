Путин предостерег россиян из-за ситуации с коронавирусом

"Кому-то может показаться, и кажется, что ничего страшного не происходит... Но, во-первых, это жизни, здоровье конкретных людей, и их немало. А, во-вторых, опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика", - сказал президент.