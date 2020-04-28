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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T18:51
https://ria.ru/20200428/1570705325.html
Мурашко назвал число пациентов с пневмонией в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972206_0:225:2840:1823_1036x0_80_0_0_9e3bf46fa57cfb092e062ef26d51dd85.jpg
РИА Новости

Мурашко назвал число пациентов с пневмонией в России

18:51 28.04.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкВ палате интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
В палате интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В России на сегодняшний день 1670 человек с пневмонией находятся на интенсивной терапии, выработана тактика их лечения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Реанимационные пациенты со всеми типами пневмоний, а их на 12 часов сегодняшнего дня в стране находилась 1670, которые получали интенсивную терапию, они находятся в том числе под контролем и с консультациями федеральных специалистов. Я уже докладывал, что федеральные консультативные центры работают по всем основным направлениям, и это позволило выработать единую тактику по ведению этих крайне сложных пациентов", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимир Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоВладимир ПутинОбщество
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