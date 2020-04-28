Мурашко назвал число пациентов с пневмонией в России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В России на сегодняшний день 1670 человек с пневмонией находятся на интенсивной терапии, выработана тактика их лечения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Реанимационные пациенты со всеми типами пневмоний, а их на 12 часов сегодняшнего дня в стране находилась 1670, которые получали интенсивную терапию, они находятся в том числе под контролем и с консультациями федеральных специалистов. Я уже докладывал, что федеральные консультативные центры работают по всем основным направлениям, и это позволило выработать единую тактику по ведению этих крайне сложных пациентов", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимир Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.