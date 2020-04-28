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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T19:37
https://ria.ru/20200428/1570705228.html
В Госдуме призвали ужесточить режим самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/40/1560064003_0:47:2666:1547_1036x0_80_0_0_4603622e9a4afa033cfebc384762c3ff.jpg
РИА Новости

В Госдуме призвали ужесточить режим самоизоляции

18:49 28.04.2020 (обновлено: 19:37 28.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Режим самоизоляции, продленный до 11 мая, можно ужесточить, чтобы не допустить распространения коронавируса из-за россиян, которые не будут соблюдать рекомендации в праздничные дни, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что период нерабочих дней в РФ из-за коронавируса продлится до 11 мая включительно.
"Решение президента страны по продлению режима самоизоляции я поддерживаю и даже наоборот, считаю, что в период майских каникул они могут быть ужесточены, чтобы люди не разъезжались на праздники на совместное времяпрепровождение с друзьями и не увеличивали возможность заражения", - сказал Менделевич РИА Новости.
По мнению депутата, в Москве можно еще сильнее ограничить круг лиц, которые могут передвигаться по городу, а в регионах, где ограничения не так строги, их можно ужесточить.
"Иначе мы можем получить всплеск инфицированных. Надо понимать, что сейчас, действительно, очень важный момент: мы подошли практически к пику, что, в свою очередь, может привести к некоему "расслаблению" людей. И чтобы не было дальнейшего роста и второй волны, на мой взгляд, корректным будет, как минимум, оставить те ограничения, которые есть сейчас, а лучше всего - их ужесточить. Потому что вирус достаточно новый и пока не проведены фундаментальные исследования и нет четкого понимания, для кого и какими последствиями может обернуться инфицирование", - считает парламентарий.
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Популярные комментарии
Никто и не знал, что есть такой депутат, никто и не слышал о нём, если бы не это заявление, так бы и остался в неизвестности. А Джигурда и Волочкова что, так ничего про вирус и не скажут?
28 апреля, 19:23
Александр Невский
1140000
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