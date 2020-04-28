В Госдуме призвали ужесточить режим самоизоляции

"Решение президента страны по продлению режима самоизоляции я поддерживаю и даже наоборот, считаю, что в период майских каникул они могут быть ужесточены, чтобы люди не разъезжались на праздники на совместное времяпрепровождение с друзьями и не увеличивали возможность заражения", - сказал Менделевич РИА Новости.

"Иначе мы можем получить всплеск инфицированных. Надо понимать, что сейчас, действительно, очень важный момент: мы подошли практически к пику, что, в свою очередь, может привести к некоему "расслаблению" людей. И чтобы не было дальнейшего роста и второй волны, на мой взгляд, корректным будет, как минимум, оставить те ограничения, которые есть сейчас, а лучше всего - их ужесточить. Потому что вирус достаточно новый и пока не проведены фундаментальные исследования и нет четкого понимания, для кого и какими последствиями может обернуться инфицирование", - считает парламентарий.