Артисты аргентинского театра "Колон" разносят еду в отеле

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 апр - РИА Новости. Артисты балета главного театра Аргентины "Колон" работают волонтерами в отеле, где проходят карантин возвращающиеся в страну граждане, сообщила прима-балерина Паула Кассано.

"Месяц назад мы получили предложение от театра "Колон" поработать волонтерами и подумали, а почему нет?" - написала она в Instagram.

Девушка работает вместе со своим коллегой Херардо Уиссом в одном из отелей города. В своем блоге она выложила фото и видео, как, исполняя па, она доставляет еду и другие необходимые вещи к номерам постояльцев в карантине.

"Сегодня мы собрались с духом и сказали нашим семьям, которые живут от нас далеко, потому что знали, сколько страха и беспокойства за нас будет. Но, к счастью, они все поняли... и гордятся нами", - добавила Кассано.

Она сообщила, что недавно они получили маски, сшитые сотрудниками театра "Колон". И действительно, не только артисты балета занимаются волонтерский работой. Сотрудники театра участвуют в программах по оказанию помощи пожилым людям, работают в колл-центрах.