Мурашко назвал число медиков, прошедших обучение по COVID-19

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 1,3 миллиона медицинских работников прошли дополнительное обучение в России за 2 месяца для лечения пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"За 2 месяца прошло дополнительное обучение свыше 1,3 миллиона медицинских работников разной специальности, и сегодня более 340 тысяч специалистов уже оказывают эту помощь", - сказал Мурашко на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
Он уточнил, что медицинские вузы активно приняли участие и направили ординаторов и аспирантов, чтобы оказать помощь в лечении пациентов.
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