В Москве COVID-19 будут диагностировать помощью искусственного интеллекта

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Система искусственного интеллекта в Москве со среды будет диагностировать коронавирус по рентгеновским снимкам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы создали специальную группу на базе нашего биологического центра, и буквально завтра мы включим в систему искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков. Она будет работать в боевом режиме, получив первый серьезный опыт мы доложим вам, министерству здравоохранения, правительству, чтобы можно было распространить этот опыт и возможности на другие регионы", - сказал Собянин на совещании с президентом РФ по вопросам противодействия распространению коронавируса.
Он пояснил, что в Москве был создан единый биологический информационный центр, который по сути дает второе мнение по рентгеновским снимкам. "(Ранее) начали проводить исследования в области искусственного интеллекта в этой области, чтобы определить заболевания в области онкологии в свое время", - добавил Собянин.
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