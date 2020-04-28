В Москве COVID-19 будут диагностировать помощью искусственного интеллекта

"Мы создали специальную группу на базе нашего биологического центра, и буквально завтра мы включим в систему искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков. Она будет работать в боевом режиме, получив первый серьезный опыт мы доложим вам, министерству здравоохранения, правительству, чтобы можно было распространить этот опыт и возможности на другие регионы", - сказал Собянин на совещании с президентом РФ по вопросам противодействия распространению коронавируса.