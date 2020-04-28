Пассажиры самолетов должны будут соблюдать дистанцию, заявил сенатор

"После возобновления авиасообщения пассажиры самолетов должны будут соблюдать меры безопасности в условиях распространения коронавируса, это наличие масок и перчаток", - сказал сенатор.

Кроме того, им будет необходимо соблюдать социальную дистанцию, в связи с чем "возможна уменьшенная рассадка на борту", заключил парламентарий.