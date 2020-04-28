Пассажиры самолетов должны будут соблюдать дистанцию, заявил сенатор

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пассажиры самолетов при возобновлении авиарейсов должны будут соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию, возможно уменьшенная рассадка на борту, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Президент РФ Владимир Путин в условиях коронавируса заявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно.
"После возобновления авиасообщения пассажиры самолетов должны будут соблюдать меры безопасности в условиях распространения коронавируса, это наличие масок и перчаток", - сказал сенатор.
Кроме того, им будет необходимо соблюдать социальную дистанцию, в связи с чем "возможна уменьшенная рассадка на борту", заключил парламентарий.
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