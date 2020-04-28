Минпромторг объяснил, как будет работать программа по аренде автомобилей

"Сейчас мы хотим запустить программу "Доступная аренда", которая будет особенно актуальна в контексте двух тенденций. Первая из них заключается в том, что значительная часть молодежи от 18 до 25 лет сегодня покупать автомобили не хочет, но хочет ими пользоваться. Вторая тенденция – малому и среднему бизнесу в этом году особенно тяжело, возможно, даже хуже всех. Поэтому сейчас нам необходимо предложить, как малый и средний бизнес могут получить в пользование машину", - описал ситуацию Морозов.