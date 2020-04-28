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2020-04-28T18:48
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Минпромторг объяснил, как будет работать программа по аренде автомобилей
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РИА Новости

Минпромторг объяснил, как будет работать программа по аренде автомобилей

18:48 28.04.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАвтомобильное движение
Автомобильное движение
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новая программа поддержки спроса на автотехнику "Доступная аренда", на которую президент РФ Владимир Путин предложил выделить в этом году 2,5 миллиарда рублей, будет работать на основе банков и лизинговых компаний, механизм аренды и ставка находятся в проработке, рассказал журналистам замглавы Минпромторга Александр Морозов.
"Сейчас мы хотим запустить программу "Доступная аренда", которая будет особенно актуальна в контексте двух тенденций. Первая из них заключается в том, что значительная часть молодежи от 18 до 25 лет сегодня покупать автомобили не хочет, но хочет ими пользоваться. Вторая тенденция – малому и среднему бизнесу в этом году особенно тяжело, возможно, даже хуже всех. Поэтому сейчас нам необходимо предложить, как малый и средний бизнес могут получить в пользование машину", - описал ситуацию Морозов.
По его словам, один из вариантов – это создание в регионе на базе крупной лизинговой компании или банка парка машин, который может удовлетворить любой запрос клиента. "То есть клиент может брать автомобиль в пользование на такой срок, какой необходим именно ему. Трудно предположить, как будет восстанавливаться бизнес, поэтому в текущей ситуации важно дать ему возможность быть очень гибким", - считает замминистра.
"Для этого машины будут регистрироваться, обслуживаться и содержаться на балансе лизинговых компаний или банков, выразивших желание принять участие в проекте. Ключевым пока остается вопрос размера ставки доступной аренды. Мы хотим просубсидировать пилотные проекты в регионах, чтобы эта программа была развёрнута по всей стране. Необходимо решить две задачи: с одной стороны, механизм аренды должен работать быстро и без сбоев, а с другой стороны, ставка должна быть невысокой", - также поясняет он.
Президент РФ по итогам совещания с автоконцернами в минувшую пятницу, 24 апреля, среди прочих мер поддержки автопрома предложил выделить в этом году 2,5 миллиарда на программу "Доступная аренда".
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Александр МорозовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинЭкономика
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