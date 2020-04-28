Глава Минздрава предостерег россиян от поездок на майские праздники

"Я хочу еще раз, пользуясь случаем, предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким, потому что за последний месяц мы, к сожалению, фиксируем внутрисемейные формы заражения. Поэтому крайне важно для сохранения жизни, особенно, дорогих и горячо любимых нами членов семьи старшего возраста, все-таки обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков", - заявил Мурашко в ходе совещания.