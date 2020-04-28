Попова отметила важность соблюдения рекомендаций при борьбе с COVID-19

"Мы, безусловно, выполним ваше поручение к 5 мая для того, чтобы сориентировать регионы. Эти правила, если они будут приняты, должны неукоснительно исполняться. Неукоснительно. Любое отклонение приведет <...> к точке, откуда мы вышли, к возврату к жестким режимам", — сказала Попова на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах России.