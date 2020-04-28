Попова отметила важность соблюдения рекомендаций при борьбе с COVID-19

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что любое отклонение от рекомендаций по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу приведет к возврату к жестким мерам.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с Роспотребнадзором к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу, у регионов должно сохраниться пространство для маневра с учетом эпидемиологической ситуации.
"Мы, безусловно, выполним ваше поручение к 5 мая для того, чтобы сориентировать регионы. Эти правила, если они будут приняты, должны неукоснительно исполняться. Неукоснительно. Любое отклонение приведет <...> к точке, откуда мы вышли, к возврату к жестким режимам", — сказала Попова на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.