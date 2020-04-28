Собянин: режим самоизоляции в Москве надо продолжать так же строго

"Считаю, что в Москве и в московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как это было и до этого, исходя из той непростой ситуации, которая складывается", — сказал Собянин.

"У разных специалистов, разных коллег разное мнение, но мне кажется, что тот период, в который нам представляется возможность, еще две недели фактически, даст ответы на многие вопросы. Мы поймем, в какой динамике развития этой болезни находимся мы, страна, и (сможем. — Прим. ред.) более взвешенно принять решение", — добавил он.