В Шанхае открылись туристические достопримечательности и отели

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Шанхае открылись 83 процента туристических достопримечательностей, около 5200 отелей по всему городу возобновили нормальную работу, В Шанхае открылись 83 процента туристических достопримечательностей, около 5200 отелей по всему городу возобновили нормальную работу, сообщает Shine.

Объекты должны принимать не более 30 процентов посетителей от ежедневной пропускной способности.

Также владельцам и управляющим необходимо перенаправлять потоки гостей, чтобы избежать скопления людей на подъездах, в популярных местах и узких участках дорог.