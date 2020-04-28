Собянин заявил, что динамика COVID-19 станет понятна через две недели

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Объявленные нерабочими предстоящие две недели позволят понять, в какой динамике по развитию коронавируса находится Россия, это даст возможность затем принять взвешенные решения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ. Кадры встречи, в которой участвуют губернаторы, показали в эфире телеканала "Россия 24". Президент объявил 6-8 мая нерабочими днями. В общей сложности нерабочие дни продлятся до 11 мая, а выход из самоизоляции начнется 12 мая, однако он не будет одномоментным.
"У разных специалистов, у разных коллег разное мнение, но, мне кажется, тот период, который вы предоставляете нам, - еще две недели фактически - даст ответы на многие вопросы. Мы поймем, в какой динамике развития этой болезни находимся мы, страна, и более взвешенное принять решение", - сказал Собянин в ходе совещания.
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