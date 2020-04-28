Собянин заявил, что динамика COVID-19 станет понятна через две недели

"У разных специалистов, у разных коллег разное мнение, но, мне кажется, тот период, который вы предоставляете нам, - еще две недели фактически - даст ответы на многие вопросы. Мы поймем, в какой динамике развития этой болезни находимся мы, страна, и более взвешенное принять решение", - сказал Собянин в ходе совещания.