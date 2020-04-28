Глава Минздрава заявил об отсутствии дефицита коек для больных COVID-19

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дефицита коечной сети для больных коронавирусом в России сегодня нет.
"Ряд регионов еще завершает дооснащение и перепрофилирование, но мы видим: дефицита коечной сети сегодня нет", — заявил Мурашко на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в России, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.