Глава Минздрава заявил об отсутствии дефицита коек для больных COVID-19

"Ряд регионов еще завершает дооснащение и перепрофилирование, но мы видим: дефицита коечной сети сегодня нет", — заявил Мурашко на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в России, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 24".