Попова заявила об ухудшении эпидситуации в Северной Осетии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Несоблюдение жестких требований самоизоляции на фоне коронавируса ведет к серьезным последствиям, например, в Северной Осетии прирост заболевших за неделю составил 37 процентов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Несоблюдение жестких требований влечет к очень серьезным последствиям. <...> Несоблюдение, нарушение режима самоизоляции буквально чуть больше недели назад в Северной Осетии — Алании отбросило эту республику со следующими показателями: если в среднем темп прироста за неделю на предыдущих периодах был 17 процентов, то вот за этот период — за эти дни — он составляет уже 37 процентов. Значимое ухудшение эпидситуации, мы направили туда специализированную бригаду противочумного института, чтобы помочь разобраться", — сказала Попова на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах России.
По ее словам, подобный неблагоприятный результат несоблюдения режима самоизоляции наблюдается и в Новосибирской области.
По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около двух тысяч человек. СК России отмечал, что митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства Республики Северная Осетия — Алания. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.
После митинга главврач республиканской больницы Астан Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19".
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