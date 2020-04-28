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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T18:51
https://ria.ru/20200428/1570703699.html
Попова заявила об ухудшении эпидситуации в Северной Осетии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156014/95/1560149586_0:95:3069:1821_1036x0_80_0_0_d3c4fec932cace977a7b274c027cc924.jpg
РИА Новости

Попова заявила об ухудшении эпидситуации в Северной Осетии

18:28 28.04.2020 (обновлено: 18:51 28.04.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Россия - Африка" в Сочи
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Несоблюдение жестких требований самоизоляции на фоне коронавируса ведет к серьезным последствиям, например, в Северной Осетии прирост заболевших за неделю составил 37 процентов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Несоблюдение жестких требований влечет к очень серьезным последствиям. <...> Несоблюдение, нарушение режима самоизоляции буквально чуть больше недели назад в Северной Осетии — Алании отбросило эту республику со следующими показателями: если в среднем темп прироста за неделю на предыдущих периодах был 17 процентов, то вот за этот период — за эти дни — он составляет уже 37 процентов. Значимое ухудшение эпидситуации, мы направили туда специализированную бригаду противочумного института, чтобы помочь разобраться", — сказала Попова на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах России.
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По ее словам, подобный неблагоприятный результат несоблюдения режима самоизоляции наблюдается и в Новосибирской области.
По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около двух тысяч человек. СК России отмечал, что митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства Республики Северная Осетия — Алания. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.
После митинга главврач республиканской больницы Астан Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаРеспублика Северная Осетия - АланияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВладикавказОбщество
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