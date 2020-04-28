Число случаев коронавируса в Египте превысило пять тысяч

Сотрудник проводит дезинфекцию перед статуей короля Рамзеса II в Большом египетском музее, открытие которого было отложено из-за коронавируса

КАИР, 28 апр – РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом Египте превысило пять тысяч человек, за сутки зафиксированы 260 новых заболевших, сообщил официальный представитель минздрава страны Халед Мугахед.

"Зафиксированы 260 новых положительных результатов тестов на коронавирус, все заболевшие – египтяне, они выявлены через процедуры отслеживания (контактировавших ранее с больными – ред.), за сутки от заболевания погибли 22 человека", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Мугахеда.

По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте по состоянию на вторник – 5042 человека, 1304 человека выздоровели, погибли 359 человек", - отметил Мугахед.

Число случаев коронавируса в Египте превысило отметку в четыре тысячи случаев в прошлую пятницу.

По словам Мугахеда, 30% пациентов в Египте умерли от коронавируса до их госпитализации, а 20% скончались в первые 48 часов после их прибытия в больницу, так как они поздно обратились к врачам.

С 24 апреля власти Египта смягчили меры борьбы с коронавирусом, сократив комендантский час, - теперь он действует с 21.00 до 06.00, также принято решение о возобновлении работы торговых центров, а ресторанам разрешено принимать заказы на вынос.

Остается в силе запрет на массовые мероприятия, касающийся и религиозных собраний: отменены массовые религиозные празднования как у мусульман, в том числе коллективное разговение, так и у христиан-коптов, отменивших празднование Пасхи. Возобновлена работа торговых центров, вновь предоставляются некоторые услуги, например, регистрация автомобилей, при условии наличия маски у посетителей.