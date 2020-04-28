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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T18:41
https://ria.ru/20200428/1570703643.html
Число случаев коронавируса в Египте превысило пять тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570589181_0:246:3125:2004_1036x0_80_0_0_1312b944611a1a457e37ec9a293bf35b.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в Египте превысило пять тысяч

18:28 28.04.2020 (обновлено: 18:41 28.04.2020)
1428
© REUTERS / Amr Abdallah DalshСотрудник проводит дезинфекцию перед статуей короля Рамзеса II в Большом египетском музее, открытие которого было отложено из-за коронавируса
Сотрудник проводит дезинфекцию перед статуей короля Рамзеса II в Большом египетском музее, открытие которого было отложено из-за коронавируса
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
КАИР, 28 апр – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Египте превысило пять тысяч человек, за сутки зафиксированы 260 новых заболевших, сообщил официальный представитель минздрава страны Халед Мугахед.
"Зафиксированы 260 новых положительных результатов тестов на коронавирус, все заболевшие – египтяне, они выявлены через процедуры отслеживания (контактировавших ранее с больными – ред.), за сутки от заболевания погибли 22 человека", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Мугахеда.
По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ.
"Общее число заболевших коронавирусом в Египте по состоянию на вторник – 5042 человека, 1304 человека выздоровели, погибли 359 человек", - отметил Мугахед.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
Число случаев коронавируса в Египте превысило отметку в четыре тысячи случаев в прошлую пятницу.
По словам Мугахеда, 30% пациентов в Египте умерли от коронавируса до их госпитализации, а 20% скончались в первые 48 часов после их прибытия в больницу, так как они поздно обратились к врачам.
С 24 апреля власти Египта смягчили меры борьбы с коронавирусом, сократив комендантский час, - теперь он действует с 21.00 до 06.00, также принято решение о возобновлении работы торговых центров, а ресторанам разрешено принимать заказы на вынос.
Остается в силе запрет на массовые мероприятия, касающийся и религиозных собраний: отменены массовые религиозные празднования как у мусульман, в том числе коллективное разговение, так и у христиан-коптов, отменивших празднование Пасхи. Возобновлена работа торговых центров, вновь предоставляются некоторые услуги, например, регистрация автомобилей, при условии наличия маски у посетителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕгипетВ мире
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