СМИ: в Конгрессе США отказались от плана вернуться к заседаниям 4 мая

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Палата представителей конгресса США отказалась от плана вернуться к заседаниям 4 мая из-за коронавируса, сообщила газета Палата представителей конгресса США отказалась от плана вернуться к заседаниям 4 мая из-за коронавируса, сообщила газета Politico со ссылкой на лидера фракции большинства в палате демократа Стени Хойера.

"Мы решили, что не вернемся на следующей неделе, но надеемся, что вернемся очень скоро", — заявил Хойер. По его словам, такой совет дали врачи, работающие в Капитолии.

О планах приступить к заседаниям палата представителей объявила в понедельник. В тот же день лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл объявил, что сенат вернется с затяжных каникул 4 мая.

Конгресс США имеет только очный формат работы. Возможность заочного участия в заседаниях и даже голосования по интернету обсуждалась на фоне эпидемии, но не была реализована.

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Вашингтон и окрестные районы штатов Мэриленд и Виргиния сейчас входят в двадцатку округов США, где быстрее всего растет заболеваемость коронавирусом. Столица США и окрестности по-прежнему сохраняют домашний карантин для своих жителей.

Как ожидалось, палата представителей должна была обсудить новый пакет поддержки экономики, включая финансовые компенсации штатам, пострадавшим из-за повышения запросов на пособия по безработице.