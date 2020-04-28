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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T18:58
https://ria.ru/20200428/1570703578.html
СМИ: в Конгрессе США отказались от плана вернуться к заседаниям 4 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/155468/07/1554680740_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fb9e0e811ef355a3a718c53a37f01b64.jpg
РИА Новости

СМИ: в Конгрессе США отказались от плана вернуться к заседаниям 4 мая

18:27 28.04.2020 (обновлено: 18:58 28.04.2020)
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© AP Photo / Cliff OwenЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Cliff Owen
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Палата представителей конгресса США отказалась от плана вернуться к заседаниям 4 мая из-за коронавируса, сообщила газета Politico со ссылкой на лидера фракции большинства в палате демократа Стени Хойера.

"Мы решили, что не вернемся на следующей неделе, но надеемся, что вернемся очень скоро", — заявил Хойер. По его словам, такой совет дали врачи, работающие в Капитолии.

О планах приступить к заседаниям палата представителей объявила в понедельник. В тот же день лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл объявил, что сенат вернется с затяжных каникул 4 мая.
Конгресс США имеет только очный формат работы. Возможность заочного участия в заседаниях и даже голосования по интернету обсуждалась на фоне эпидемии, но не была реализована.
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Как ожидалось, палата представителей должна была обсудить новый пакет поддержки экономики, включая финансовые компенсации штатам, пострадавшим из-за повышения запросов на пособия по безработице.
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