В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 119

ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 119 человек, говорится в заявлении министра здравоохранения республики Наталии Пащенко.
Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. Минздрав заявил в пятницу, что в ЛНР в общей сложности зарегистрировано 70 случаев заражения, семь человек уже выздоровели, один пациент скончался от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения. Работу детских садов приостанавливают с 4 по 8 мая.
"За период регистрации заболеваний - с 28 марта по 28 апреля - зарегистрировано уже 119 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметила Пащенко.
По словам министра, наиболее высокие показатели инфицирования COVID-19 в республике регистрируются в Первомайске, Стаханове, Свердловске, Алчевске, Брянке, Перевальске.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.