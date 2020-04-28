В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 119

Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. Минздрав заявил в пятницу, что в ЛНР в общей сложности зарегистрировано 70 случаев заражения, семь человек уже выздоровели, один пациент скончался от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения. Работу детских садов приостанавливают с 4 по 8 мая.