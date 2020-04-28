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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T18:26
https://ria.ru/20200428/1570703481.html
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 119
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 119

18:27 28.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скорая помощь. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 119 человек, говорится в заявлении министра здравоохранения республики Наталии Пащенко.
Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. Минздрав заявил в пятницу, что в ЛНР в общей сложности зарегистрировано 70 случаев заражения, семь человек уже выздоровели, один пациент скончался от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения. Работу детских садов приостанавливают с 4 по 8 мая.
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Скорость распространения нового коронавируса
"За период регистрации заболеваний - с 28 марта по 28 апреля - зарегистрировано уже 119 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметила Пащенко.
По словам министра, наиболее высокие показатели инфицирования COVID-19 в республике регистрируются в Первомайске, Стаханове, Свердловске, Алчевске, Брянке, Перевальске.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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