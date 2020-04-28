Мариам Мерабова призвала помочь врачам на марафоне Doctor Jazz Party

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Одна из главных участниц благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party Мариам Мерабова заявила, что будет рада принять участие в сборе средств в поддержку российских больниц, а также помочь финансово. Также она призвала всех последовать этому примеру.

"Нам надо, конечно же, помогать друг другу. Я уже несколько лет являюсь попечителем фонда помощи взрослым людям "Живой". Для меня это — большая честь, и я знаю, как там люди работают, — заявила Мариам. — Все средства, которые будут перечислены во время благотворительного марафона, пойдут на счет этого фонда. Их потратят на приобретение всего, что нужно для российских больниц".

Она добавила, что "рада быть нужной в это не простое время, рада встретиться с коллегами со всего мира в этом марафоне, послушать их, также принять и финансовое участие".

"Призываю всех, всех к этому. И, конечно, желаю побыстрее выздороветь каждой стране. Я с вами", — сказала певица.

koktebel-jazz.ru . В благотворительном онлайн-марафоне примут участие квартет Игоря Бутмана, дуэт виртуоза Даниила Крамера и контрабасиста Сергея Корчагина, многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер, а также Лариса Долина и Мариам Мерабова, Юлия Чичерина, саксофонист, арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня и многие другие. Полный список участников марафона Doctor Jazz Party опубликован на сайте

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В онлайн-марафон войдет, в том числе, и программа "Джаз со скоростью света", впервые в мире реализованная на фестивале в Коктебеле в 2006 году. Основная идея проекта — показать, что музыка стирает любые границы. Подтверждением станет джем-сейшен по видеомосту c Санкт-Петербургом.

ria.ru , также фестиваля Koktebel Jazz Party , и на сайте стопкоронавирус.рф. #МыВместе — официальный хэштегом марафона. Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети ВКонтакте, также фестиваля, и на сайте#МыВместе — официальный хэштегом марафона.

https://livefund.ru ), ставшему оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт. Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно перевести благотворительному фонду помощи взрослым "Живой" (), ставшему оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин. возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин.

Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

РФПИ ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний совместно с ведущими иностранными стратегическими инвесторами. Совместно с партнерами РФПИ реализовал более 80 проектов общим объемом свыше 1,8 триллиона рублей, охватывающих 95% регионов России. Российский фонд прямых инвестиций () основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний совместно с ведущими иностранными стратегическими инвесторами. Совместно с партнерами РФПИ реализовал более 80 проектов общим объемом свыше 1,8 триллиона рублей, охватывающих 95% регионов России.

РФПИ предпринимает активные усилия по противодействию COVID-19: налажено производство российско-японской системы экспресс-диагностики EMG, обладающей максимальной точностью (99,9%) и скоростью (до 30 минут) тестирования, совместно с ГК "Химрар" создается производство антивирусного препарата "Фавипиравир", в партнерстве с РФПИ и ГК "Медскан" и компанией G42 из ОАЭ запущен проект диагностики и выявления пневмонии с использованием технологии ИИ. РФПИ выступил одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с коронавирусом, в который также вошли Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Яндекс, Mail.ru Group и МИА "Россия сегодня".