В Греции постепенно отменят ограничения из-за коронавируса

АФИНЫ, 28 апр - РИА Новости. Поэтапная отмена ограничений из-за коронавируса COVID-19 в Греции начнется с 4 мая, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая с телевизионным обращением к гражданам. Его транслируют основные греческие телеканалы.

С 4 мая снимается основная часть ограничений на передвижение граждан. Вместе с тем организованные пляжи остаются закрытыми. С 4 мая откроются некоторые магазины и предприятия услуг.

Также с этого дня церкви будут открыты для индивидуального поклонения, а с 17 мая верующие смогут принять участие в Божественной литургии и других службах.

Маловероятно, что в течение лета будут разрешены большие собрания, фестивали, концерты или спортивные мероприятия со зрителями, сообщил премьер.

"Мостик безопасности"

Премьер заявил, что принятые меры дали свои результаты, количество новых случаев заражения коронавирусом невелико.

"Уже несколько месяцев наша страна, как и весь мир, ведет битву с невидимым и коварным врагом. Мы приняли беспрецедентные меры по ограничению его распространения. Мы, как общество, согласились с необходимостью парализовать экономическую деятельность, чтобы спасти человеческие жизни", - заявил премьер.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что принятые нами меры окупились. Данные не могут быть оспорены: в течение нескольких дней новые случаи были сведены к минимуму. Более важным, однако, является постоянное снижение количества пациентов с коронавирусом в больницах. А также сокращение числа наших сограждан, которые проходят интубацию в отделениях интенсивной терапии", - сказал Мицотакис.

Новая повседневность

Премьер объявил о начале возвращения к "новой повседневности", но при ряде ограничений.

"Я повторю еще раз: выход из мер карантина будет сделан шаг за шагом. Никто не может исключить возможного возрождения угрозы. Нашей целью будет его быстрое определение, чтобы любые новые ограничения были локальными и не влияли на всю территорию. Наш план на следующие два месяца очень детальный и продуманный", - сказал Мицотакис.

Он отметил, что план может быть пересмотрен в зависимости от событий и рекомендаций экспертов.

Мицотакис назвал план "мостом безопасности" к новой повседневной жизни.

"Со следующего понедельника, 4 мая, будут сняты ограничения на передвижение граждан. Другими словами, отменяются письменное разрешение и соответствующие SMS. Тем не менее, ограничения движения за пределами округов будут действовать не менее двух недель. Индивидуальные виды спорта будут разрешены на открытом воздухе и на море. Но организованные пляжи все равно будут закрыты", - сказал премьер.

По его словам, 4 мая откроются некоторые магазины и предприятия услуг.

"Это книжные магазины, электронные товары, службы техосмотра автомобилей и магазины спортивных товаров. Откроются парикмахерские, но по предварительной записи. Остальная часть розничной торговли возобновится в понедельник, 11 мая, за исключением торговых центров. Они откроются 1 июня. Во всех магазинах, конечно, будет ограничена плотность посетителей. Будут приняты строгие меры для защиты работников", - сказал премьер.

Мицотакис отдельно упомянул церковь.

"Я благодарю архиепископа и священнослужителей за понимание и сотрудничество. Опыт Пасхи в этом году был непростым для каждого из нас. Оказалось, однако, что это было необходимо для всех. С 4 мая церкви будут открыты для индивидуального поклонения. А с воскресенья, 17 мая, верующие смогут принять участие в Божественной литургии и других службах. Но всегда со строгими правилами, которые будут согласованы со Священным Синодом и научным сообществом", - сказал премьер.

Мицотакис сообщил, что занятия в старших классах лицея начнутся 11 мая. Через неделю последуют другие классы лицея и гимназии. Школы, однако, будут действовать по другим правилам, будет и впредь применяться дистанционное обучение детей, которым по особым причинам не нужно приходить на занятия.

"Начальные и детские сады остаются закрытыми. Они могут быть открыты 1 июня, и только если мы будет абсолютно уверены, что развитие эпидемии идет вниз", - сказал премьер.

Мицотакис сообщил, что 1 июня начинается деятельность в сфере общественного питания, но с ограничениями, которые будут согласованы к тому времени.

"В этот же день откроются круглогодичные отели. И тогда активируется вторая часть работы в судопроизводстве. Наконец, в июне, в зависимости от развития событий, остальная часть экономической деятельности будет постепенно освобождаться от ограничений", - сказал Мицотакис.

Премьер считает, что фестивали, концерты и крупные спортивные состязания этим летом проводиться не будут.

"Маловероятно, что в течение лета будут разрешены большие собрания, такие как фестивали, концерты или спортивные мероприятия со зрителями", - сказал премьер.

По его словам, программа будет ежедневно оцениваться смешанной государственной комиссией из сотрудников здравоохранения и гражданской защиты.

Премьер сообщил, что каждое министерство разработало свои планы, потому что во всем государстве будут внесены коррективы.

"Например, необходимо расширить работу из дома и онлайн-сервис для граждан. Больницы должны вернуться к нормальной работе, чтобы более эффективно заниматься всеми текущими заболеваниями. Также необходимо изменить часы приезда работников, чтобы избежать переполненности рабочих мест и транспортных средств. И последнее, в свою очередь, надо увеличить расписание в час пик, чтобы транспорт перемещался с меньшим количеством пассажиров", - сказал Мицотакис.

Мицотакис предупредил об опасности нового коронавируса.

"Пока наука не найдет правильную вакцину и эффективное лечение, вирус будет жить среди нас. Люди могут заболеть. Мы должны сделать так, чтобы их было как можно меньше и предоставить им необходимую помощь", - сказал премьер.