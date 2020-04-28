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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T18:53
https://ria.ru/20200428/1570703072.html
В Греции постепенно отменят ограничения из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

В Греции постепенно отменят ограничения из-за коронавируса

18:21 28.04.2020 (обновлено: 18:53 28.04.2020)
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 28 апр - РИА Новости. Поэтапная отмена ограничений из-за коронавируса COVID-19 в Греции начнется с 4 мая, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая с телевизионным обращением к гражданам. Его транслируют основные греческие телеканалы.
С 4 мая снимается основная часть ограничений на передвижение граждан. Вместе с тем организованные пляжи остаются закрытыми.  С 4 мая откроются некоторые магазины и предприятия услуг.
Также с этого дня церкви будут открыты для индивидуального поклонения, а с 17 мая верующие смогут принять участие в Божественной литургии и других службах.
Маловероятно, что в течение лета будут разрешены большие собрания, фестивали, концерты или спортивные мероприятия со зрителями, сообщил премьер.
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"Мостик безопасности"

Премьер заявил, что принятые меры дали свои результаты, количество новых случаев заражения коронавирусом невелико.
"Уже несколько месяцев наша страна, как и весь мир, ведет битву с невидимым и коварным врагом. Мы приняли беспрецедентные меры по ограничению его распространения. Мы, как общество, согласились с необходимостью парализовать экономическую деятельность, чтобы спасти человеческие жизни", - заявил премьер.
"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что принятые нами меры окупились. Данные не могут быть оспорены: в течение нескольких дней новые случаи были сведены к минимуму. Более важным, однако, является постоянное снижение количества пациентов с коронавирусом в больницах. А также сокращение числа наших сограждан, которые проходят интубацию в отделениях интенсивной терапии", - сказал Мицотакис.
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Новая повседневность

Премьер объявил о начале возвращения к "новой повседневности", но при ряде ограничений.
"Я повторю еще раз: выход из мер карантина будет сделан шаг за шагом. Никто не может исключить возможного возрождения угрозы. Нашей целью будет его быстрое определение, чтобы любые новые ограничения были локальными и не влияли на всю территорию. Наш план на следующие два месяца очень детальный и продуманный", - сказал Мицотакис.
Он отметил, что план может быть пересмотрен в зависимости от событий и рекомендаций экспертов.
Мицотакис назвал план "мостом безопасности" к новой повседневной жизни.
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"Со следующего понедельника, 4 мая, будут сняты ограничения на передвижение граждан. Другими словами, отменяются письменное разрешение и соответствующие SMS. Тем не менее, ограничения движения за пределами округов будут действовать не менее двух недель. Индивидуальные виды спорта будут разрешены на открытом воздухе и на море. Но организованные пляжи все равно будут закрыты", - сказал премьер.
По его словам, 4 мая откроются некоторые магазины и предприятия услуг.
"Это книжные магазины, электронные товары, службы техосмотра автомобилей и магазины спортивных товаров. Откроются парикмахерские, но по предварительной записи. Остальная часть розничной торговли возобновится в понедельник, 11 мая, за исключением торговых центров. Они откроются 1 июня. Во всех магазинах, конечно, будет ограничена плотность посетителей. Будут приняты строгие меры для защиты работников", - сказал премьер.
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Мицотакис отдельно упомянул церковь.
"Я благодарю архиепископа и священнослужителей за понимание и сотрудничество. Опыт Пасхи в этом году был непростым для каждого из нас. Оказалось, однако, что это было необходимо для всех. С 4 мая церкви будут открыты для индивидуального поклонения. А с воскресенья, 17 мая, верующие смогут принять участие в Божественной литургии и других службах. Но всегда со строгими правилами, которые будут согласованы со Священным Синодом и научным сообществом", - сказал премьер.
Мицотакис сообщил, что занятия в старших классах лицея начнутся 11 мая. Через неделю последуют другие классы лицея и гимназии. Школы, однако, будут действовать по другим правилам, будет и впредь применяться дистанционное обучение детей, которым по особым причинам не нужно приходить на занятия.
"Начальные и детские сады остаются закрытыми. Они могут быть открыты 1 июня, и только если мы будет абсолютно уверены, что развитие эпидемии идет вниз", - сказал премьер.
Мицотакис сообщил, что 1 июня начинается деятельность в сфере общественного питания, но с ограничениями, которые будут согласованы к тому времени.
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"В этот же день откроются круглогодичные отели. И тогда активируется вторая часть работы в судопроизводстве. Наконец, в июне, в зависимости от развития событий, остальная часть экономической деятельности будет постепенно освобождаться от ограничений", - сказал Мицотакис.
Премьер считает, что фестивали, концерты и крупные спортивные состязания этим летом проводиться не будут.
"Маловероятно, что в течение лета будут разрешены большие собрания, такие как фестивали, концерты или спортивные мероприятия со зрителями", - сказал премьер.
По его словам, программа будет ежедневно оцениваться смешанной государственной комиссией из сотрудников здравоохранения и гражданской защиты.
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Премьер сообщил, что каждое министерство разработало свои планы, потому что во всем государстве будут внесены коррективы.
"Например, необходимо расширить работу из дома и онлайн-сервис для граждан. Больницы должны вернуться к нормальной работе, чтобы более эффективно заниматься всеми текущими заболеваниями. Также необходимо изменить часы приезда работников, чтобы избежать переполненности рабочих мест и транспортных средств. И последнее, в свою очередь, надо увеличить расписание в час пик, чтобы транспорт перемещался с меньшим количеством пассажиров", - сказал Мицотакис.
Мицотакис предупредил об опасности нового коронавируса.
"Пока наука не найдет правильную вакцину и эффективное лечение, вирус будет жить среди нас. Люди могут заболеть. Мы должны сделать так, чтобы их было как можно меньше и предоставить им необходимую помощь", - сказал премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кириакос МицотакисКоронавирусыГрецияВ мире
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