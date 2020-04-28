ГП контролирует проверки о нарушении прав рабочих в Якутии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Генпрокуратура России контролирует проверки в Якутии и Мурманской области после сообщений о нарушении прав рабочих на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.
"Генеральной прокуратурой России <...> реализуется комплекс необходимых организационных и практических мер, направленных на обеспечение законности и надлежащее осуществление всеми уполномоченными органами и организациями возложенных на них функций. <...> По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений", — говорится в сообщении.
Отмечается, в частности, что Генпрокуратура контролирует проверку данных СМИ о многочисленных случаях заболевания рабочих на Чаяндинском месторождении в Якутии. Ранее появилась информация, что персонал проживал в ненадлежащих условиях, отсутствовали средства индивидуальной защиты от вируса.
Кроме того, в связи с информацией о заболевании рабочих, занятых на строительстве центра крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка Мурманской области, прокуратурой региона проводится проверка данных о принуждении заболевших выходить на работу под угрозой увольнения.
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