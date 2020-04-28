ГП контролирует проверки о нарушении прав рабочих в Якутии

"Генеральной прокуратурой России <...> реализуется комплекс необходимых организационных и практических мер, направленных на обеспечение законности и надлежащее осуществление всеми уполномоченными органами и организациями возложенных на них функций. <...> По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений", — говорится в сообщении.