Меркель подчеркнула важность защиты биоразнообразия на фоне пандемии

"Экономика и экология должны учитываться одновременно, это мы должны делать с учетом цели биоразнообразия, потому что мы знаем, что площади естественной среды обитания сокращаются, это имеет негативный эффект на разнообразие видов, а это уже угроза для нас. Приведу пример: согласно оценкам ученых, в последние десятилетия 60% всех инфекционных заболеваний передались людям от животных. И это особенно связано с более активным использованием ранее неприкосновенной естественной среды обитания и вытекающей из этого близостью к диким животным", - заявила она в ходе Петербергского климатического диалога, неформальных климатических переговоров в столице ФРГ.

Меркель имела в виду так называемые зоонозные инфекции - возбудитель таких болезней переходит на человека и вызывает заболевание уже среди людей. Предположительно, так случилось с COVID-19, однако пока окончательного ответа о его первоисточнике нет. Так, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб заявляла, что "все имеющиеся свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение", его природным резервуаром наиболее вероятно являются летучие мыши, но передался ли он человеку напрямую от мыши или через животное-посредник, пока точно не установлено. О распространенности зоонозных заболеваний также говорила Чаиб, отмечая, что около 70% новых заболеваний человека имеют животное происхождение.