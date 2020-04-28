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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T18:17
https://ria.ru/20200428/1570702512.html
Меркель подчеркнула важность защиты биоразнообразия на фоне пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_0:168:3072:1896_1036x0_80_0_0_93d702313c02e125eeb1fcba007c24db.jpg
РИА Новости

Меркель подчеркнула важность защиты биоразнообразия на фоне пандемии

18:17 28.04.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 28 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала уделять больше внимание защите биоразнообразия, указав, что эта тема особенно актуальна в условиях пандемии коронавируса.
"Экономика и экология должны учитываться одновременно, это мы должны делать с учетом цели биоразнообразия, потому что мы знаем, что площади естественной среды обитания сокращаются, это имеет негативный эффект на разнообразие видов, а это уже угроза для нас. Приведу пример: согласно оценкам ученых, в последние десятилетия 60% всех инфекционных заболеваний передались людям от животных. И это особенно связано с более активным использованием ранее неприкосновенной естественной среды обитания и вытекающей из этого близостью к диким животным", - заявила она в ходе Петербергского климатического диалога, неформальных климатических переговоров в столице ФРГ.
Меркель имела в виду так называемые зоонозные инфекции - возбудитель таких болезней переходит на человека и вызывает заболевание уже среди людей. Предположительно, так случилось с COVID-19, однако пока окончательного ответа о его первоисточнике нет. Так, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб заявляла, что "все имеющиеся свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение", его природным резервуаром наиболее вероятно являются летучие мыши, но передался ли он человеку напрямую от мыши или через животное-посредник, пока точно не установлено. О распространенности зоонозных заболеваний также говорила Чаиб, отмечая, что около 70% новых заболеваний человека имеют животное происхождение.
В связи с этим Меркель подчеркнула, что защита климата и биоразнообразия в условиях пандемии "имеют наиважнейшее значение". "Нам нужны новые рамки защиты разнообразия видов к 15-й конференции ООН по имплементацию конвенции по биоразнобразию", - добавила канцлер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАнгела МеркельГерманияООНВ мире
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