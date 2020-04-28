Люди старше 65 лет составляют 15% в числе заболевших COVID-19

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Всего 15% в числе заболевших коронавирусом составляют люди старше 65 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Я бы хотела отметить, что на сегодняшний день как результат мер, которые мы предприняли, результат защиты групп риска, в общем количестве заболевших, именно заболевших, люди старшего возраста, старше 65 лет составляют всего 15%. И это результат вовремя принятых мер и зашиты их от тяжелого поражения, который вызывает новый коронавирус", - сказал она на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
Попова отметила, что 5% заболевших составляют дети, и 80% - люди работоспособного возраста.
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