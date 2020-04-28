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2020-04-28T18:58
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Юристы оценили идею обязательной регистрации смартфонов
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РИА Новости

Юристы оценили идею обязательной регистрации смартфонов

18:15 28.04.2020 (обновлено: 18:58 28.04.2020)
19062
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские юристы в комментарии РБК неоднозначно отнеслись к идее об обязательной регистрации мобильных устройств по IMEI.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что в России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру для борьбы с кражами и ограничения непрямых поставок мобильных устройств.
Новый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве
28 апреля, 12:20Акценты
Перепись по IMEI и закрытые границы: как "белеет" в РФ рынок смартфоновНа фоне принятых карантинных мер объемы "теневых" поставок телефонов в России сократились в несколько раз. Цены на официальные и "серые" устройства уже почти сравнялись. Теперь власти хотят ввести обязательную регистрацию аппаратов по заводскому номеру.
Юрист-международник Глеб Богуш назвал возможные изменения мерой по контролю за населением.
"В реальности, насколько я понимаю техническую сферу, я думаю, что это все не удастся и будет просто очередная административная возможность собирать средства с населения", — добавил юрист.
При этом он подчеркнул, что эта мера отчасти дублирует регистрацию сим-карт.
По словам его коллеги Андрея Сучкова, предлагаемые меры позволят помешать торговле смартфонами по "серым" схемам.

Узнавать местоположение детей

Как ранее рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, регистрация по IMEI позволит россиянам блокировать потерянный или украденный телефон, а также узнавать, где находятся их дети или родственники.
"На удивление сейчас стандартная модель при потере или краже телефона — заявление в полицию, а полиция, в свою очередь, может отследить телефон. Но никто его блокировать не будет. В случае с возможной блокировкой телефон бессмысленно красть или не возвращать владельцу", — отметил он.
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Щельцин добавил, что операторы и производители наиболее популярных приложений уже знают, каким телефоном пользуется тот или иной человек. По его мнению, с появлением единого реестра эту информацию можно будет применять на пользу самих граждан.

"Мера себя не оправдает"

Эксперт движения "Сильная Россия" по кибербезопасности Алексей Курочкин заявил, что введение обязательной регистрации смартфонов вызовет подорожание устройств.
"Появится скрытый налог в виде 100 рублей за каждую регистрацию нового аппарата, который, естественно, ляжет на покупателя", — рассказал он РИА Новости.
По его мнению, мера в конечном итоге себя не оправдает.
"Как "перебивают" номера автомобилей, так будут поступать и с гаджетами. Для этого существуют определенные программы, а в некоторых аппаратах в самой прошивке встроена возможность смены IMEI-номера", — отметил Курочкин.
Он добавил, что регистрация также создаст проблемы при ремонте устройств. По его словам, чтобы не допустить несанкционированной замены кода, чинить смартфоны можно будет только в авторизованных сервисах.
Смартфон
25 января 2019, 19:18
Регистрация смартфонов сведет к минимум их кражи, уверен глава Россвязи
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РоссияАрсений ЩельцинТехнологииОбществоЭкономика
Популярные комментарии
IMEI легко меняется. Как крали так красть и будут. И это все понимают.
28 апреля, 18:20
DIDenis Inkognito
3001002
А кто сегодня вам мешает блокировать потерянный или украденный телефон по IMEI коду? Кто мешает производителям создать свою базу IMEI кодов с которой будет работать ритейлер.Будет четко понятно,что это официальный заводской код который владелец предоставляет (для подтверждения) в товарном и кассовом чеке.Все просто же,зачем изобретать велосипед.
28 апреля, 18:35
Алина Эн
2901001
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