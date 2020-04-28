В Тульской области введут цифровые пропуска

ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Власти Власти Тульской области введут с 30 апреля в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией цифровые пропуска, сообщает во вторник облправительство.

Ранее Минкомсвязь России информировала, что федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в условиях пандемии коронавируса будет внедрена в 21 регионе РФ.

"С 30 апреля в Тульской области начнут действовать цифровые пропуска... Граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков в случае, если они едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена в соответствии с федеральным и региональным законодательством, по личным и семейным делам, а также если им необходима помощь врача в медучреждении", - говорится в сообщении.

По данным облправительства, пропуск необходим гражданам, въезжающим в регион или выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на автомобилях.

Пропуск не требуется гражданам, которым необходима неотложная медицинская помощь, детям до 14 лет, если они едут с родителями или законными представителями.

"Все граждане, прибывающие в область из других регионов (как жители, так и гости), обязаны обеспечить самоизоляцию по месту постоянного (временного) пребывания на 14 дней. А в случае ухудшения состояния здоровья - незамедлительно вызвать врача на дом", - информирует облправительство. Кроме того, граждан, въезжающих в Тульскую область, будут выборочно обследовать на COVID-19.

В Тульской области COVID-19 подтвержден у 783 человек, 63 выздоровели. Умерли шесть пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них один врач-терапевт. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.