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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T18:13
https://ria.ru/20200428/1570701978.html
В Тульской области введут цифровые пропуска
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193274_0:99:3036:1806_1036x0_80_0_0_65ebf9e8051d636523ecfd8949fadc09.jpg
РИА Новости

В Тульской области введут цифровые пропуска

18:13 28.04.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Власти Тульской области введут с 30 апреля в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией цифровые пропуска, сообщает во вторник облправительство.
Ранее Минкомсвязь России информировала, что федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в условиях пандемии коронавируса будет внедрена в 21 регионе РФ.
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"С 30 апреля в Тульской области начнут действовать цифровые пропуска... Граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков в случае, если они едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена в соответствии с федеральным и региональным законодательством, по личным и семейным делам, а также если им необходима помощь врача в медучреждении", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, пропуск необходим гражданам, въезжающим в регион или выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на автомобилях.
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Пропуск не требуется гражданам, которым необходима неотложная медицинская помощь, детям до 14 лет, если они едут с родителями или законными представителями.
"Все граждане, прибывающие в область из других регионов (как жители, так и гости), обязаны обеспечить самоизоляцию по месту постоянного (временного) пребывания на 14 дней. А в случае ухудшения состояния здоровья - незамедлительно вызвать врача на дом", - информирует облправительство. Кроме того, граждан, въезжающих в Тульскую область, будут выборочно обследовать на COVID-19.
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В Тульской области COVID-19 подтвержден у 783 человек, 63 выздоровели. Умерли шесть пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них один врач-терапевт. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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