Собянин: регионы в ЦФО являются группой риска по коронавирусу

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Регионы Центрального федерального округа являются группой риска по коронавирусу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Одним из серьезных регионов риска являются регионы Центрального федерального округа. Потому что по сути дела 30 миллионов человек, которые находятся на этой территории, образуют большую агломерацию. И вопрос там не только в дачниках. Большое количество людей приезжает в Московскую область, из Московской области в Москву, на работу, к родным и близким. Понятно, что сейчас ограничены передвижения, но тем не менее", - сказал Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
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