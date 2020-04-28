ЕР создала для предпринимателей методичку по доступным мерам поддержки

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Единая Россия" создала методические материалы, в которых описаны меры господдержки бизнеса в период распространения коронавируса, сообщил координатор партпроекта ЕР "Локомотивы роста", депутат Госдумы Денис Кравченко.
"Наш проект "Локомотивы роста" создал методические материалы, в которых описаны все меры государственной поддержки бизнеса, разработанные партией "Единая Россия" и правительством для МСП (малого и среднего предпринимательства - ред.). Информацию в методичке мы будем актуализировать систематично, раз в две недели", – приводятся слова Кравченко на официальном сайте ЕР.
Материалы уже направлены во все окружные и региональные офисы партпроекта, уточнил депутат.
Помощь бизнесу будет также оказывать Центр по мониторингу мер господдержки. В рамках работы Центра будет работать горячая линия по вопросам предпринимателей, где эксперты смогут бесплатно проконсультировать представителей бизнеса.
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