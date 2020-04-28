ЕР создала для предпринимателей методичку по доступным мерам поддержки

"Наш проект "Локомотивы роста" создал методические материалы, в которых описаны все меры государственной поддержки бизнеса, разработанные партией "Единая Россия" и правительством для МСП (малого и среднего предпринимательства - ред.). Информацию в методичке мы будем актуализировать систематично, раз в две недели", – приводятся слова Кравченко на официальном сайте ЕР.