В Москве начнут тестировать на коронавирус с помощью анализа крови

"Я надеюсь, что помимо ПЦР-лабораторий начинает развиваться иммунно-ферментный анализ, это на кровь. Это анализ, который позволяет в этой группе в этот период хорошо эффективно брать лабораторные исследования. Насколько я знаю, Министерство обороны начало тестировать своих служащих, в Москве мы тоже приступаем к такому эксперименту", - сказал Собянин.