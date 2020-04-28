В Москве начнут тестировать на коронавирус с помощью анализа крови

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Москве начинают тестировать на коронавирус с помощью анализа крови, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ.
"Я надеюсь, что помимо ПЦР-лабораторий начинает развиваться иммунно-ферментный анализ, это на кровь. Это анализ, который позволяет в этой группе в этот период хорошо эффективно брать лабораторные исследования. Насколько я знаю, Министерство обороны начало тестировать своих служащих, в Москве мы тоже приступаем к такому эксперименту", - сказал Собянин.
Он выразил надежду, что этот метод даст более реальную картину существующей ситуации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.