В Алма-Ате врачи выходили недоношенного ребенка весом 650 граммов

АЛМА-АТА, 28 апр - РИА Новости. Ребенка весом 650 граммов, родившегося значительно раньше срока, спасли врачи центра перинатологии и детской кардиохирургии казахстанской Ребенка весом 650 граммов, родившегося значительно раньше срока, спасли врачи центра перинатологии и детской кардиохирургии казахстанской Алма-Аты , сообщила журналистам пресс-секретарь управления общественного здоровья города Набира Эсенова.

По ее словам, пациентка, находившаяся на 25-й неделе беременности, поступила в больницу 11 февраля с жалобами на схваткообразные боли внизу живота и в области поясницы.

"Врачи центра пытались остановить родовую деятельность, однако все усилия были напрасны, и 17 февраля вечером у пациентки начались схватки, в результате которых родилась глубоко недоношенная малышка весом 650 граммов, ростом 29 сантиметров", - рассказала пресс-секретарь управления общественного здоровья, добавив, что девочка родилась в крайне тяжелом состоянии из-за дыхательных нарушений на фоне незрелых органов и систем.

Ребенок сразу был помещен в реанимационное отделение, в котором предусмотрена возможность оказания помощи недоношенным детям, и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Самостоятельно дышать ребенок смог на 17-й день жизни.