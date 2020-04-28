Путин рассказал о реализации мер по поддержке населения

"Также собранно, оперативно должна строиться работа по их (решений - ред.) реализации. Руководители федеральных ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность. Обращаю внимание - решения будут считать выполненными, только когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки", - сказал Путин совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, которое транслировала "Россия 24".