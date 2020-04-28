Попова заявила о снижении прироста COVID-19 в России в 3,5 раза

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за месяц темп прироста инфицированных коронавирусом в России снизился в 3,5 раза.
"За прошедший месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза, это за месяц тех мер, которые были реализованы в соответствии с вашим указом, с 27% до 7 с небольшим процентов на сегодняшний день", - заявила Попова на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в РФ, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.