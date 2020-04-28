Путин заявил, что угроза коронавируса сохраняется

"Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняется, и это может коснуться каждого", - сказал Путин во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.