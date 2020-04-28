Путин рассказал о выделенных ресурсах на поддержку экономики

"Для того, чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов мер. Выделили на них беспрецедентные ресурсы, решения вырабатывались буквально в считанные часы, ложились в основу законопроектов сразу в ходе рабочих совещаний", - сказал он.