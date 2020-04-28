Путин оценил влияние режима самоизоляции на распространение COVID-19

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что чем строже россияне будут соблюдать требования самоизоляции, тем быстрее это все пройдет.
"Чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет", — сказал он на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в России, кадры которого показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.