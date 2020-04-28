Путин оценил влияние режима самоизоляции на распространение COVID-19

"Чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет", — сказал он на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в России, кадры которого показаны в эфире телеканала "Россия 24".