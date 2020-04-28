Попова назвала количество больных COVID-19 с тяжелой формой пневмонии

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжелые формы пневмонии у больных коронавирусом регистрируются только в 5% случаев.
"Одновременно снизился удельный вес тяжелых форм инфекции, а именно пневмоний с 25% на начало месяца до 20% на сегодняшний день. И тяжелые формы регистрируются только в 5% случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сказала Попова на совещании президента РФ Владимир Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.