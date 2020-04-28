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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T18:17
https://ria.ru/20200428/1570700184.html
В России у 45% пациентов с COVID-19 течение болезни проходит бессимптомно
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570688186_0:150:1600:1050_1036x0_80_0_0_ff4ffaad124d8bf33cbc0d9bf118dedb.jpg
РИА Новости

В России у 45% пациентов с COVID-19 течение болезни проходит бессимптомно

18:00 28.04.2020 (обновлено: 18:17 28.04.2020)
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© Фото : пресс-служба Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время осмотра новых специализированных медицинских кроватей, поставленных для Борской ЦРБ международной компанией Intel
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время осмотра новых специализированных медицинских кроватей, поставленных для Борской ЦРБ международной компанией Intel
© Фото : пресс-служба Нижегородской области
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пациентов без симптомов коронавируса насчитывается уже более 45%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Важным позитивным фактором тенденции эпидемического процесса является увеличение в структуре инфицированных лиц без симптомов. И если в начале месяца таких было не больше 20%, то сегодня их больше 45%", - сказал она на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
"Это говорит о нашем высоком проактивном действии, о работе в очагах, с тем чтобы найти каждого, кто еще не имеет симптомов, а может, и не будет их иметь, но имеет вирус и таким образом несет риски для окружающих", - отметила она.
По ее словам, в Мурманской области 90% всех выявленных болеют без симптомов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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