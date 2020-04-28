В России у 45% пациентов с COVID-19 течение болезни проходит бессимптомно

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пациентов без симптомов коронавируса насчитывается уже более 45%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Важным позитивным фактором тенденции эпидемического процесса является увеличение в структуре инфицированных лиц без симптомов. И если в начале месяца таких было не больше 20%, то сегодня их больше 45%", - сказал она на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
"Это говорит о нашем высоком проактивном действии, о работе в очагах, с тем чтобы найти каждого, кто еще не имеет симптомов, а может, и не будет их иметь, но имеет вирус и таким образом несет риски для окружающих", - отметила она.
По ее словам, в Мурманской области 90% всех выявленных болеют без симптомов.
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