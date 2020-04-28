В Верхневолжье намерены ввести в строй свыше 4,5 млн кв м жилья

ТВЕРЬ, 28 апр – РИА Новости. В Тверской области до 2024 года включительно по национальному проекту "Жильё и городская среда" планируют ввести более 4,5 миллионов квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба областного правительства.

В 2019 году в рамках регионального проекта в Тверской области введены в строй почти 640 тысяч квадратных метров нового жилья – в полтора раза больше, чем в 2018-м. Это многоквартирные дома общей жилой площадью 246 тысяч квадратных метров в Твери, Ржеве, Торжке, Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Конаковском, Торопецком районах, ЗАТО Солнечный. Объёмы индивидуального строительства за этот период составили 393,6 тысяч квадратных метров.

Пресс-служба отмечает, что в текущем году в планах увеличение объемов ввода жилья до 724 тысяч квадратных метров. В том числе 364 тысячи квадратных метров составит общая площадь многоквартирных домов, 360 тысяч – индивидуальных.

Наибольшее количество многоквартирных домов построено в Твери, в Заволжском, Пролетарском, Московском районах – 11. В Калининском районе и Торжке введено 5 и 2 объекта соответстве

Пресс-служба также информирует, что в новые квартиры из аварийного жилья переедут более 5100 жителей из 29 муниципальных образований области

"Важно при строительстве новых домов сохранять общественные территории и пространства, ориентироваться в этой работе на мнение жителей", – отметил губернатор области Игорь Руденя

До 1 сентября 2025 года в области будут расселяться люди, которые проживают в помещениях, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Общая площадь расселяемого жилого фонда составляет 89,7 тысяч квадратных метров.

Дома, в которые переселяются жители области, будут соответствовать всем требованиям по комфорту, энергоэффективности, использованию современных конструктивных материалов, благоустройству придомовых территорий. В регионе разработаны типовые проектные решения домов, планировок квартир и благоустройства прилегающих территорий.