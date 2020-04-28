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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-04-28T18:01
https://ria.ru/20200428/1570700066.html
В Верхневолжье намерены ввести в строй свыше 4,5 млн кв м жилья
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40665/38/406653802_0:49:3075:1779_1036x0_80_0_0_e504d07b72f0f3c72efe982f15f9bc46.jpg
РИА Новости

В Верхневолжье намерены ввести в строй свыше 4,5 млн кв м жилья

18:01 28.04.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 28 апр – РИА Новости. В Тверской области до 2024 года включительно по национальному проекту "Жильё и городская среда" планируют ввести более 4,5 миллионов квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба областного правительства.
В 2019 году в рамках регионального проекта в Тверской области введены в строй почти 640 тысяч квадратных метров нового жилья – в полтора раза больше, чем в 2018-м. Это многоквартирные дома общей жилой площадью 246 тысяч квадратных метров в Твери, Ржеве, Торжке, Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Конаковском, Торопецком районах, ЗАТО Солнечный. Объёмы индивидуального строительства за этот период составили 393,6 тысяч квадратных метров.
Пресс-служба отмечает, что в текущем году в планах увеличение объемов ввода жилья до 724 тысяч квадратных метров. В том числе 364 тысячи квадратных метров составит общая площадь многоквартирных домов, 360 тысяч – индивидуальных.
Наибольшее количество многоквартирных домов построено в Твери, в Заволжском, Пролетарском, Московском районах – 11. В Калининском районе и Торжке введено 5 и 2 объекта соответстве
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Пресс-служба также информирует, что в новые квартиры из аварийного жилья переедут более 5100 жителей из 29 муниципальных образований области
"Важно при строительстве новых домов сохранять общественные территории и пространства, ориентироваться в этой работе на мнение жителей", – отметил губернатор области Игорь Руденя.
До 1 сентября 2025 года в области будут расселяться люди, которые проживают в помещениях, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Общая площадь расселяемого жилого фонда составляет 89,7 тысяч квадратных метров.
Дома, в которые переселяются жители области, будут соответствовать всем требованиям по комфорту, энергоэффективности, использованию современных конструктивных материалов, благоустройству придомовых территорий. В регионе разработаны типовые проектные решения домов, планировок квартир и благоустройства прилегающих территорий.
Всего на реализацию программы переселения в Тверской области в 2019-2025 годах будут направлены порядка 4 миллиардов рублей: свыше 3,4 миллиардов рублей из федерального бюджета и около 560 миллионов рублей из регионального.
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Тверская областьИгорь Руденя
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