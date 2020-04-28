Глава ТПП предложил создать резерв средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин предложил первому вице-премьеру Андрею Белоусову создать в России резерв средств индивидуальной защиты - масок, защитной одежды, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Расширение за счет противоэпидемических средств индивидуальной защиты (медицинских масок, одноразовой защитной одежды и др.) перечня товаров, помещаемых на хранение в государственном резерве, в целях стабилизации экономики и защиты жизни и здоровья населения при временных нарушениях снабжения в случае возникновения эпидемий", - говорится в документе.
ТПП предлагает использовать данные стабилизационные меры поддержки предпринимателей в течение трех-пяти месяцев после снятия ограничений из-за коронавируса.
В начале февраля с предложением создать в России резерв медицинских масок для предотвращения дефицита в будущем выступал председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.
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