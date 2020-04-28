Глава ТПП предложил создать резерв средств индивидуальной защиты

"Расширение за счет противоэпидемических средств индивидуальной защиты (медицинских масок, одноразовой защитной одежды и др.) перечня товаров, помещаемых на хранение в государственном резерве, в целях стабилизации экономики и защиты жизни и здоровья населения при временных нарушениях снабжения в случае возникновения эпидемий", - говорится в документе.