В Сирии 20 человек погибли при взрыве заминированной автоцистерны

Сообщается, что теракт произошел на многолюдной улице в центре города. В результате взрыва получили повреждения дома и сгорело несколько машин, оказавшихся в эпицентре взрыва. Раненые доставлены в местную больницу, число погибших может увеличиться.
По мнению местных властей, к совершению теракта причастны запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов, сообщает агентство.
Генштаб ВС Турции 20 января 2018 года объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действовала "Свободная сирийская армия" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе Африна под контроль турецкой армии и ССА.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.