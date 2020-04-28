Попова рассказала о результатах тестирования на иммунитет к коронавирусу

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у 20% медработников в Москве есть приобретенный иммунитет к коронавирусу.
По ее словам, начаты работы по исследованию напряженности иммунитета у медработников в Москве. На сегодняшний день отечественной тест-системой обследованы более 3,2 тысячи человек.
"И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют. Это иммунитет приобретенный. Это хороший прогностический признак", - заявила Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса, кадры которого показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.